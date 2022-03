Cinco pessoas morrem afogadas em açude no Ceará

Cinco pessoas morreram afogadas na última sexta-feira (25) em um açude em Independência, no interior do Ceará. Os bombeiros resgataram os corpos das cinco pessoas. As informações são do G1.

Uma sexta pessoa que se afogou e chegou a ser considerada desaparecida conseguiu nadar até a margem e obteve ajuda de pescadores, conforme o Corpo de Bombeiros.

As vítimas são três crianças, uma adolescente e a mulher de 18 anos, segundo o Corpo de Bombeiros. Duas das cinco vítimas são irmãos e outras três pessoas são da mesma família.

“As crianças foram brincar, estava chovendo forte na hora e elas se afogaram. A gente ainda não sabe exatamente a dinâmica de como tudo aconteceu, mas é possível que as outras duas pessoas, uma adolescente e uma adulta de 18 anos, tenham tentado ajudar e também se afogaram, infelizmente”, afirma o tenente-coronel Romero, que coordena a operação no local.

Bombeiros e moradores da região localizaram os corpos após fazer uma “corrente humana” e se mover pelo reservatório (assista no vídeo acima). Ainda conforme o tenente-coronel, a pessoa que sobreviveu ao afogamento e conseguiu nadar até a margem do açude é uma adolescente de 13 anos.

