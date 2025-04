Cinco pessoas ficam feridas após incêndio em lancha em Maragogi (AL)

Cinco pessoas ficaram feridas após um incêndio em uma lancha em Maragogi (AL) na última sexta-feira, 18. De acordo com as autoridades, nenhum corre risco de vida.

No total, dez pessoas estavam na embarcação quando o incêndio começou, inclusive uma criança de 3 anos. O grupo era formado por amigos de Goiás que aproveitaram o feriado para turistar na costa alagoana.

A embarcação estava a cerca de 250 metros da praia quando as chamas começaram. As vítimas pularam do veículo e foram socorridas por outras lanchas que estavam próximas.

Das cinco vítimas, dois homens tiveram 30% de seus corpos queimados. As outras tiveram até 15% dos corpos queimados. Todos estão internados e estáveis.

A Prefeitura de Maragogi informou, em nota, que a embarcação estava regularizada e que foi alugada pelos turistas. As causas do incêndio não foram informadas.

“A embarcação possui autorização para operar na região e está vinculada a uma permissão válida para atuação nas piscinas naturais”, disse a prefeitura.

A Marinha e a Polícia Civil investigam o caso.