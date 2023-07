Cinco palestinos mortos em operação israelense na Cisjordânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2023 - 5:57 Compartilhe

As forças israelenses mataram cinco palestinos durante uma operação em Jenin, norte da Cisjordânia ocupada, informou o ministério palestino da Saúde.

“O número de mortos em Jenin subiu para cinco”, anunciou o ministério em um breve comunicado, que também cita 27 feridos.

O exército de Israel havia anunciado algumas horas antes um ataque contra vários pontos na cidade de Jenin, durante uma “ampla operação antiterrorista”.

Um comunicado militar afirma que as tropas do Estado hebreu atacaram “infraestrutura terrorista” que era utilizada, de acordo com Israel, como centro de comando a “Brigada Jenin”, um grupo militante local.

“Há bombardeios e uma invasão terrestre”, declarou à AFP Mahmoud al Saadi, diretor do Crescente Vermelho palestino em Jenin.

“Várias casas e lugares foram bombardeados (…) Há fumaça saindo de todos os lados”, acrescentou.

A Jihad Islâmica palestina declarou em um comunicado que “todas as opções estão abertas para atacar o inimigo (Israel) em resposta a sua agressão em Jenin”.

A cidade de Jenin e o campo de refugiados anexos são áreas de confrontos frequentes entre as tropas israelenses e os militantes palestinos.

O exército de Israel realiza operações de maneira constante na região, que em tese está sob comando da Autoridade Palestina, do presidente Mahmud Abbas.

A violência aumentou no último mês. Desde o início do ano, pelo menos 182 palestinos, 25 israelenses, uma ucraniana e um italiano morreram em consequência do conflito israelense-palestino, de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais.

