Cinco migrantes morrem em dois naufrágios na Grécia

Uma mulher e quatro crianças migrantes, incluindo um bebê de 11 meses, morreram nesta segunda-feira (28) em dois naufrágios na Grécia, informou a porta-voz do governo, Pavlos Marinakis.

O primeiro naufrágio aconteceu durante a madrugada perto da ilha de Samos, no Mar Egeu, perto da costa da Turquia.

Um barco patrulha da Guarda Costeira socorreu 37 pessoas – incluindo uma mulher já morta -, informaram a polícia portuária e o porta-voz do Executivo grego.

Horas mais tarde, outro barco patrulha da Guarda Costeira “localizou e resgatou 22 estrangeiros diante da ilha de Lesbos”, incluindo quatro falecidos”, informou a polícia portuária em um comunicado.

As vítimas são um menino de oito anos e três meninas, de 11 meses, oito anos e 14 anos, afirmou Marinakis em uma entrevista coletiva.

O número de chegadas de migrantes pelo mar à Grécia aumentou este ano, em particular no mês de agosto.

O canal público ERT informou, com base em dados do governo, que 1.100 pessoas chegaram à Grécia pelo mar em agosto, contra 789 em julho e 608 em junho.

No total, 10.790 migrantes e refugiados chegaram às costas gregas desde o início do ano, contra 5.216 no mesmo período em 2022, segundo o ERT.

A polícia portuária grega, com a ajuda da agência europeia de vigilância de fronteiras, Frontex, patrulha cm frequência esta zona do Mar Egeu que faz fronteira com a Turquia, onde muitos migrantes se arriscam para tentar chegar à Grécia e, deste país, seguir viagem para a Europa Ocidental.

