Cinco lugares para viajar com o pet no carnaval

Promissor, o mercado de pet é um dos que alcançam marcas importantes ano após ano. Segundo o Instituto Pet Brasil (IPB) o faturamento chegou a mais de R$ 60 milhões em 2022. Segundo o Instituto, o mercado vem crescendo a incrível marca de 15% ano a ano, desde 2020, e não deve ser diferente em 2023. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Booking.com, empresa líder no setor de viagens e tecnologia, a tendência é colocar as necessidades dos pets em primeiro lugar ao escolher o destino, hospedagem e passeios. Segundo a mesma pesquisa, 59% dos entrevistados estão dispostos a pagar mais por uma acomodação pet friendly. Ainda segundo a empresa analytics Decod a busca por termos como “hotel pet friendly” aumentou 238% na hora de realizar uma reserva online. E o mercado de turismo, hotéis e transporte para pets, busca se desenvolver cada vez mais para acompanhar a tendência do setor. Este é um mercado que atingirá US$ 350 bilhões até 2027, segundo a Comissão de Animais de Companhia.

E foi de olho nesse mercado que hotéis e pousadas cada vez mais se adequam e criam serviços e até amenities para os pets. “Cada vez mais recebemos hóspedes acompanhados por seus cachorrinhos. E claro, queremos que todos tenham uma experiência incrível no BA’RA”, diz Marcos Paulo, gerente de marketing do hotel em João Pessoa, Paraíba.

Para aproveitar o feriado de carnaval em boa companhia, veja os hotéis que são petfriendly e oferecem mimos para os pets.

BA’RA

O hotel de João Pessoa (PB) oferece uma estadia diferenciada para os pets. A começar pelo welcome drink que o pet recebe – água de coco – logo na recepção do hotel, no momento do check-in que também é personalizado, onde ele é tratado pelo nome, como os hóspede e recebe uma lista de lugares petfriendly na cidade.

Na chegada ao quarto, há um kit especial: caminha estilizada, bebedouro e comedouro, além de tapete higiênico. Para a hora da refeição, os chefs dos restaurantes do hotel prepararam um menu especial com duas opções a escolha: salmão com batata-doce ou carne de cordeiro com inhame por R$ 35 cada.

“Hoje, o pet é considerado por muitos como parte da família e até como suporte emocional para seus tutores. Então fazia sentido que oferecemos um tratamento a altura para os momentos importante, como uma viagem a lazer”, diz Marcos Paulo, gerente de marketing do hotel. O valor da estadia é de R$ 250, uma única taxa independente dos dias de estadia dos tutores.

Serviço

Endereço: Av Cabo Branco, 1148 – Cabo Branco – João Pessoa (PB)

Reservas: https://barahotel.com.br ou reservas@barahotel.com.br

Rosewood

O Rosewood São Paulo é um dos exemplos de como o setor hoteleiro se preparou e deu a devida importância às tendências do mercado e aos hóspedes pets. Localizado na antiga Maternidade Matarazzo, é um hotel que recebe animais de todos os tamanhos e espécies, com um serviço exclusivo de cuidados durante toda a estadia. Toda a equipe está treinada para lidar com as necessidades dos animais.

Assim como os hóspedes, os pets ao fazer o check-in recebem uma bebida de boas-vindas no restaurante Le Jardin, o grand café do hotel, além de ter acesso a caminhas, potes para água e ração, garrafinha de água, tapete higiênico, entre outras amenidades que estarão no quarto para melhor recepcionar.

Há, ainda, um menu de refeições com opções variadas de proteínas, como frango orgânico, salmão e hambúrguer de wagyu, além de vegetais de guarnição e snacks para os animais, divididos em opções caninas e felinas, por serem os hóspedes mais frequentes. O valor é R$ 450.

Serviço

Telefone: 11 3797-0500

E-mail: saopaulo@rosewoodhotels.com

Site: www.sevenrooms.com/reservations/rwsplejardin

Palácio Tangará

Com uma das localizações mais privilegiadas de São Paulo e conhecido por hospedar as mais exigentes celebridades da atualidade, o Palácio Tangará é um oásis no coração da cidade, garantindo tranquilidade e discrição em uma das metrópoles mais agitadas do mundo. Os encantamentos do hotel começam logo pelos arredores: o hotel é rodeado pela natureza protegida do Parque Burle Marx, projetado pelo famoso paisagista homônimo. E claro, para os pets também há mimos diferenciados e surpreendem os pais de pet mais exigentes.





Caminha no mesmo padrão do quarto, lençol bordado com o nome, potes em cerâmica e tapete higiênico são disponibilizados nos quartos, que têm piso antialérgico especial para receber os peludos. A refeição também é especial e pode ser servida no quarto ou na área externa do restaurante e é composta por duas opções de proteína grelhada, legumes ao vapor e arroz, por R$40,00.

O valor da estadia pet é de R$450,00 cobrados adicionalmente ao valor da diária do apartamento.

Serviço

Endereço: Palácio Tangará, Rua Dep. Laércio Corte, 1.501 – Panamby, São Paulo

Telefone: 11 4904-4052 / 11 95552 6422

Site: oetkercollection.com

Nomad Place

Considerada uma das principais cabanas de luxo do turismo de experiência do Brasil, a Nomad Place também é pet friendly e proporciona para o hóspede a possibilidade de dividir momentos especiais com o seu bichinho de estimação. No local é possível contar com pote para ração, espaço para caminhar com o seu pet e funcionários receptivos aos animais.

“Entendemos na nossa jornada que muitas pessoas que procuravam as nossas cabanas, esperavam também ter um local onde pudessem compartilhar momentos com o seu pet. Já chegamos a receber hóspedes que vem sozinhos com os seus bichos, ou que ainda vem para fazer ensaio fotográfico com o seu melhor amigo”, conta Halmer Marques, proprietário e fundador da Nomad Place.

Não é cobrado valor adicional para o pet.

Serviço

Endereço: Rod. Pref. Benedicto Gomes de Souza – Luminosa, São Bento do Sapucaí – SP

Telefone: (11) 94108-1551

Site: www.nomadplacebr.com

Redes sociais: @_nomadplace

Hotel Boutique Quebra Noz

Eleito por quatro anos consecutivos entre os melhores do mundo pelo Prêmio Travelers Choise, o Hotel Boutique Quebra Noz, em Campos do Jordão, está localizado a poucos metros da glamorosa Praça do Capivari. Uma belíssima área verde de 50.000 m² abriga todo o complexo do hotel que oferece entre outros serviços: SPA, dois restaurantes com gastronomia diferenciada, adega premiada, biblioteca e galeria de arte com linda vista para a montanha.

Em seus mais de 40 quartos – de suíte presidencial a bungalows para a família – o hóspede encontra sempre o mesmo nível de conforto, com mobiliário de designers consagrados e uma decoração que prioriza o bem-estar. Na diária, estão inclusos: café da manhã, chá da tarde e jantar no restaurante Cibo.

O hotel é Pet Friendly na maioria das categorias da hospedagem, com diária pet de R$ 350,00, bastando informar no ato da reserva. A diária oferece caminha especial, tapete higiênico, tigela de alimentação e água e a um custo extra é possível solicitar rações e veterinário 24 horas.

Serviço

Endereço: Rua Arnola, 100 – Capivari – Campos do Jordão

Site: www.quebranoz.com.br

Redes sociais: @hotelquebranoz

