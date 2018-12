Cinco jovens morrem em cachoeira de Minas durante temporal

Cinco jovens morreram e um está desaparecido na Cachoeira do Zé Pereira, em São João Batista do Glória, no sul de Minas Gerais. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Passos (MG), um grupo de seis jovens estava em uma cachoeira, em uma área privada, neste sábado, 22, quando foi surpreendido por um temporal.

De acordo com os bombeiros, quatro dos seis jovens estavam praticando rapel e os outros dois estavam nadando na cachoeira.

Neste domingo, 23, após buscas realizadas na região, foram encontrados os corpos de Pollyana Laiane Diniz Furtado, de 26 anos, Mariana de Melo Almeida Horta, de 23, Maurílio Pádua Silveira, de 30, e Alexsandro Antônio Pereira de Souza, de 32.

Segundo os bombeiros, a região é de difícil acesso e as vítimas foram içadas com o uso de um helicóptero. Ainda de acordo com os bombeiros, as buscas foram retomadas às 6h desta segunda-feira, 24. Por volta das 11h30, um corpo foi encontrado, mas ainda não há identificação. Estão desaparecidos Gustavo Alfredo Godinho Lemos Ferreira, de 26, e Eduardo Gomes Morais, de 36 anos.