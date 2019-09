Cinco jogos movimentaram o Brasileiro neste domingo

Cinco partidas movimentaram a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (22), com destaque para a vitória de 1 a 0 do Palmeiras sobre o Fortaleza, resultado que manteve a equipe paulista na vice-liderança do líder Flamengo.

A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes foi até o Castelão e derrotou o Fortaleza por 1 a 0, gol do atacante Willian no início do segundo tempo. Com este triunfo o Palmeiras fica três pontos atrás do líder Flamengo, que derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 no sábado.

Quem também venceu pelo placar simples foi o Internacional. Jogando em casa a equipe gaúcha superou a Chapecoense graças a um gol do meia Rodrigo Lindoso. Com este resultado permanece na quarta posição da competição, 9 pontos atrás do líder Flamengo.

CSA sai do Z4

A terceira vitória de 1 a 0 deste domingo foi obtida pelo CSA. A equipe alagoana recebeu o Ceará no estádio Rei Pelé e venceu graças a um belo chute de fora da área do lateral-esquerdo Carlinhos. Com este resultado a equipe catarinense deixa a zona do rebaixamento.

Quem ficou na zona perigosa da tabela no lugar do CSA foi o Fluminense, derrotado por 3 a 0 pelo Goiás no estádio Serra Dourada. Os gols do esmeraldino foram marcados pelo atacante Michael, pelo zagueiro Rafael Vaz e pelo meia Yago Felipe.

Empate em São Januário

Debaixo de chuva, vento e frio, Vasco e Athletico-PR empataram em 1 a 1 no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Após um primeiro tempo morno, o placar da partida só se movimentou no segundo tempo. Os visitantes abriram o marcador com um ex-vascaíno. O lateral-direito Madson, de cabeça, colocou o Furacão na frente aos três minutos.

Já o gol dos vascaínos veio com Danilo Barcellos, em cobrança de pênalti, após consulta do juiz Anderson Daronco ao árbitro de vídeo (VAR). A tecnologia indicou um toque de mão do atacante Roni dentro da grande área.

Avaí x Atlético-MG

A 20ª rodada chega ao final apenas na próxima segunda, com o jogo entre Avaí e Atlético Mineiro no estádio da Ressacada, a partir das 20h (horário de Brasília).