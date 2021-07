Cinco jogadores para ficar de olho no futebol Olímpico masculino

Apesar de não ter o mesmo peso de um torneio de seleções internacional como a Eurocopa ou Copa do Mundo, o futebol nas Olímpiadas é importante para a consolidação de jovens atletas. Em 2004, Carlitos Tevez se tornou estrela na Argentina ao levar o time ao ouro. Em 2008, foi a vez de Lionel Messi assumir o protagonismo. Pensando nisso, listamos cinco atletas pouco conhecidos que podem virar verdadeiras estrelas do futebol mundial em breve.

5) Thiago Almada – Argentina

O meia atacante Thiago Almada tem apenas vinte anos e já é um dos líderes do time do Vélez Sarsfield. O jovem vem sendo ventilado por clubes europeus como Olympique de Marseille e Manchester United já há alguns meses, e não deve continuar na América do Sul por muito tempo.

4) Diego Lainez – México

Algoz do Brasil nos Jogos de 2012, a Seleção mexicana conta com uma das grandes promessas do futebol mundial. O habilidoso ponta Diego Lainez teve uma boa temporada pelo Real Bétis, e pode vir a explodir nos Jogos de Tóquio

3) Lee Kang-In – Coréia do Sul

Com apenas 20 anos, o meia é uma sensação no país. Em 2019, Lee Kang-In liderou a seleção coreana ao vice campeonato no Mundial sub-20, e foi eleito o bola de ouro da competição. Atualmente, ele atua no Valencia e já foi ventilado por gigantes do futebol mundial, como o Real Madrid.

2) Pedri – Espanha

Titular do Barcelona e da seleção espanhola, Pedri é um dos favoritos a melhor jogador das Olímpiadas. Com uma técnica acima da média e uma capacidade de ditar o ritmo de jogo, o meia vem sendo comparado a Andrés Iniesta no país.

1) Eduardo Camavinga – França

Titular do Rennes desde os 16 anos de idade, Camavinga é a principal esperança da França na busca pelo ouro Olímpico. Extremamente versátil e completo, o meia pode atuar tanto como volante como armador. Camavinga estreou pela frança em 2020, e se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar um gol pelo país. Ventilado em gigantes do futebol mundial, Camavinga pode usar o torneio como vitrine para uma transferência.

