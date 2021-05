Cinco estrelas do passado e do presente do Villarreal, que busca o inédito título da Liga Europa Villarreal se tornou um clube consistente de primeira linha neste século, alcançando osucesso graças a uma série de contratações astutas e várias lendas do futebol

O Villarreal está de olho na Europa mais uma vez. Sob a orientação de Unai Emery, o clube da costa leste da Espanha realizou uma das melhores temporadas de sua história, chegando na final da Liga Europa. Os torcedores do Submarino Amarelo desfrutaram de alguns dos melhores jogadores espanhóis e internacionais nos últimos tempos; aqui, estão apenas cinco dos melhores.

O Villarreal só chegou à primeira divisão do futebol espanhol em 1998, e eles só cresceram desde então, recuperando-se após alguns rebaixamentos e aspirando melhorar a cada temporada. Para uma equipe tradicionalmente acostumada ao futebol de terceira divisão, chegar a essas alturas é uma conquista incrível, e isso se deve – em grande parte – à sua excelente tomada de decisões no mercado de transferências.

Riquelme alcançou patamar de gênio no Villarreal (Foto: LLUIS GENE/AFP)

Juan Román Riquelme, o gênio (2003-2007)

​Último ‘camisa 10’, como é conhecido na Argentina, Riquelme é o jogador que melhor resume a ascensão do Villarreal. Ele chegou ao clube em 2003 depois de não se encaixar bem no time do Barcelona – que optou por trazer Ronaldinho (uma decisão que não acabou sendo tão ruim).

No Villarreal, o armador conquistou a torcida desde o primeiro dia graças à sua incrível habilidade técnica, levando a equipe à beira da final da Liga dos Campeões, mesmo que tenha sido o batedor que falhou nas semifinais de 2005/2006 contra o Arsenal. Apesar disso, as melhores temporadas de Riquelme no futebol europeu foram passadas no Villarreal, onde conquistou a Copa Intertoto, o único título internacional do clube até o momento.

Forlán foi destaque do ‘Submarino Amarelo’ (Foto: AFP / IAN STEWART)

Diego Forlán, o primeiro ‘matador’ (2004-2007)

Um ano depois de Riquelme chegar ao Estadio de la Cerámica, ele foi acompanhado por Forlán. O atacante uruguaio fez do Villarreal sua nova casa após uma difícil passagem pela Europa com o Manchester United e se tornou o segundo maior artilheiro de todos os tempos da LaLiga Santander, com 54 gols em três temporadas com a cor amarela, batendo Samuel Eto’o rumo ao troféu Pichichi em 2005. Ele foi o primeiro dos muitos atacantes excelentes que o Villarreal assinou nos últimos tempos.

Gerard Moreno segue com veia goleadora (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

Gerard Moreno, a mais recente estrela (2012-2015; 2018 -presente)

O mais recente atacante de qualidade do Villarreal é Gerard Moreno, um jogador que passou despercebido apesar de ter sido um artilheiro regular do RCD Espanyol por muitos anos. Na verdade, Gerard subiu até o Villarreal e, após sua passagem pelo Espanyol, voltou para “casa” com uma primeira campanha inconsistente que o viu marcar apenas sete gols. No entanto, 18 gols na última temporada e 23 neste ano demonstraram claramente seus talentos. Apenas Lionel Messi marcou mais gols do que Gerard na LaLiga Santander em 2020/2021.

Pau Torres é estrela na defesa (Foto: AFP)

Pau Torres, o colosso defensivo (2016-presente)

Durante os anos do Villarreal no topo, sempre foi uma equipe equilibrada, focando na construção de uma defesa forte e em ataques perigosos. Depois de aproveitar os esforços defensivos de Diego Godín, Marcos Senna e Bruno Soriano ao longo dos anos, eles agora têm o formado na academia Pau Torres, atualmente considerado um dos melhores zagueiros da categoria e alguém que os melhores clubes da Europa adorariam ter. Ele será um jogador-chave para a Espanha na Eurocopa deste verão também.

Cazarola se destacou no Villarreal(Foto: Divulgação)

Santi Cazorla, o craque mais carismático (2003-2006, 2007-2011, 2018-2020)

É difícil pensar em um jogador mais amado na história do clube do que Cazorla, que passou três vezes pelo Villarreal. Trazido de Oviedo para a formação juvenil do clube quando tinha 19 anos, ele voltou de um empréstimo no Recreativo Huelva para se tornar o capitão do time e uma das maiores lendas já vistas no Estadio de la Cerámica. Dada sua capacidade técnica incomparável, seu espírito competitivo indomável e seu relacionamento próximo com a base de fãs, Cazorla continua sendo uma figura inesquecível na história recente de sucesso satisfatório do clube.

