Cinco elefantes morrem atropelados por trem na Índia

Cinco elefantes que atravessam uma linha férrea em uma plantação de chá na região nordeste da Índia morreram atropelados por um trem, informou o governo local.

Os elefantes, incluindo uma fêmea grávida, integravam uma manada maior que perambulava no domingo por esta plantação no estado de Asam, que tem a maior população de elefantes da índia.

“Os cinco elefantes morreram na hora. Um filhote morto foi retirado posteriormente da elefante grávida”, afirmou Vikas Brahma, diretor do departamento florestal de Asam.

Não é comum que os elefantes se movimentem por esta zona de Asam, um estado de densa selva conhecido pelo chá e vida selvagem, explicou Brahma à AFP. Ele disse que as autoridades locais não sabiam da presença de manadas na área.

As autoridades ferroviárias já haviam alertado sobre a passagem de elefantes para evitar acidentes, mas um porta-voz do sistema ferroviário afirmou ao jornal Indian Express que no domingo não havia restrição de velocidade no momento do acidente porque a região não havia sido designada como trilha migratória.

O desmatamento e a construção civil perto de seus habitats naturais obrigam os elefantes a desviar de suas trilhas em busca de comida, o que gera conflitos com os humanos.

Muitas rotas migratórias foram cortadas por estradas ou linhas férreas em Asam e no estado vizinho de Bengala Ocidental, aumentando o risco de acidentes fatais, caça ilegal e estampidos.

Asam tem 5.620 elefantes, de acordo com um censo de 2011, mais do que qualquer outro estado indiano.

As autoridades calculam que 60 elefantes morreram este ano em Asam.

Muitas mortes foram provocadas por eletrocussão nas cercas instaladas pelos fazendeiros para evitar a passagem de animais selvagens.