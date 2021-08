Cinco coisas do Botafogo para prestar atenção contra a Ponte Preta pelo Brasileirão Com a possibilidade de encurtar distância ao G4 para dois pontos, Alvinegro para encarar adversária com cenário de imposição técnica e espaços no meio-campo

O Botafogo vai encerrar a 16ª rodada da Série B do Brasileirão. Neste domingo, o Alvinegro enfrenta a Ponte Preta no Estádio Nilton Santos às 20h30. Uma vitória pode diminuir a distância da equipe comandada por Enderson Moreira ao G4 para apenas dois pontos.

A partida, contudo, não promete ser fácil. A Macaca entrou na zona de rebaixamento com os resultados da rodada e está com a corda no pescoço na tabela. Por isto, o LANCE! destacou cinco pontos para ficar de olho no Botafogo.

Defesa: sem o atacante Rodrigão, é provável que Gilson Kleina opte por um atacante de mais mobilidade no comando do ataque. O Alvinegro de Enderson Moreira já teve contato com um time com sistema parecido: o CSA, que atuou com um falso 9 e foi superado pelo Glorioso por 2 a 0.

Vai ter que criar? A Ponte Preta tem 7ª pior média de posse de bola por jogo da Série B – 48,5%. Nos últimos três jogos, o número fica menor ainda: 42,6%. A tendência, portanto, é que a Macaca dê a bola para o Botafogo criar e saia nos contra-ataques. A questão é que o Alvinegro já mostrou ter dificuldade para produzir oportunidades com a bola no chão.

Oyama: se o cenário de cima por cima, o possível retorno do camisa 5 deve ser mais que bem-vindo. O meio-campista, que estava lesionado, atuou por 15 minutos na vitória sobre o Vasco, treinou bem durante a semana e tem chance de começar como titular. O atleta já dá uma nova cara ao setor alvinegro.

Espaço promissor: a Ponte Preta levou gols de meio-campistas em três dos últimos quatro jogos: CRB (Marthã Fernando), Vitória (Pablo Siles) e Remo (Felipe Gedoz). Com a defesa oferecendo espaços na entrelinhas, o jogo pode oferecer um cenário favorável aos chutes de média distância de Pedro Castro.

É pra fazer: o Botafogo é a equipe que mais tem grandes desperdiçadas na Série B, 21 no total. O Alvinegro deixa escapar, ao menos, uma boa oportunidade por jogo. Em um duelo que pode ser definido por detalhes, é necessário colocar o pé na fôrma.

