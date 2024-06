Cinco anos após término, Fabio Assunção e Mel Pedroso reatam namoro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 10:55 Para compartilhar:

O ator Fabio Assunção está com um “novo amor antigo”. Menos de um mês após seu término com a atriz Isa Salmen, ele reatou o relacionamento com a publicitária Mel Pedroso, com quem havia terminado em 2019.

+ Isa Salmen confirma fim de relacionamento com Fabio Assunção: ‘Término respeitoso’

O novo casal desfilou pelo tapete vermelho do Festival de Cannes, na França, em maio. Era com Mel que Fabio estava, inclusive, nas sessões de gala de “Motel Destino”, protagonizado pelo ator. Segundo uma fonte do jornal “EXTRA”, a publicitária também teria acompanhado o namorado na tarde de entrevistas antes da exibição do filme.

Fabio e Mel tiveram um relacionamento de seis meses em 2019, que se tornou público após uma viagem para a Holanda.