CIJ anunciará na sexta 1ª decisão sobre denúncias de ‘genocídio’ israelense em Gaza

A mais alta instância judicial das Nações Unidas anunciou, nesta quarta-feira (24), que emitirá, na próxima sexta (26), seu primeiro veredicto sobre as medidas urgentes exigidas pela África do Sul, que acusa Israel de “genocídio” na Faixa de Gaza.

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), com sede em Haia, tem competência para ordenar, por exemplo, a cessação da ofensiva militar contra Gaza, desencadeada pela incursão letal lançada em 7 de outubro por comandos do movimento islamista Hamas no sul de Israel.

