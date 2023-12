Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2023 - 10:06 Para compartilhar:

A Cigna anunciou no domingo, 10, que ampliará seu programa de recompra de ações em US$ 10 bilhões, ao valor total de US$ 11,3 bilhões. Em comunicado, a empresa afirma que pretende usar a maior parte do fluxo de caixa discricionário para recompra dos papéis ao longo de 2024, concluindo a aquisição de pelo menos US$ bilhões em ações até o final do primeiro semestre.

O CEO da Cigna, David Cordani disse, em nota, que as ações estão “significativamente subvalorizadas”.

