Ciep Municipalizado Marie Curie é reformado

Duque de Caxias – A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras, está trabalhando na reforma e revitalização do Ciep Municipalizado 328 Marie Curie. Localizado no bairro Chácaras Arcampo, no segundo distrito, a unidade de ensino não passava por reformas há muitos anos.

As obras fazem parte do programa de melhorias das escolas municipais, inciado em 2017, e que já beneficiou 144 unidades localizadas nos quatro distritos. As reformas, em sua maioria, são realizadas por administração direta, mais barata e de qualidade.

O programa de reforma das escolas atende alunos e profissionais de educação, proporcionando melhores condições de ensino e aprendizado. “Estamos trabalhando para dar mais dignidade a nossa população, atendendo às determinações do prefeito Washington Reis que sempre se preocupou com a educação de nossas crianças e jovens”, disse o secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, que acompanha de perto todas as obras em andamento no município.

Novas Creches

Além das obras de reforma, a Prefeitura está construindo cinco novas creches no segundo e terceiro distritos para atender a demanda da região. Serão mais duas mil vagas para crianças dos bairros Jardim Anhangá, Parque Paulista, Chácaras Rio-Petrópolis e Imbariê. As novas unidades estão sendo construídas com recursos federais obtidos pelo prefeito Washington Reis em Brasília.