Cientistas sequenciam mais antigo DNA humano já encontrado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2024 - 17:33

ROMA, 12 DEZ (ANSA) – Cientistas anunciaram o sequenciamento do mais antigo DNA humano já encontrado, pertencente aos primeiros indivíduos modernos que habitaram a Europa há cerca de 45 mil anos.

Tais genomas contam a história de pelo menos seis pessoas da cidade de Ranis, na Alemanha, e de uma mulher chamada Zlatì Kun, que viveu onde hoje é a República Tcheca.

O resultado fecha o círculo sobre o cruzamento que ocorreu entre o Homo sapiens e os neandertais (Homo neanderthalensis), antigo grupo humano já extinto.

De acordo com dois estudos relacionados publicados nas revistas Nature e Science, liderados pelo Instituto Alemão Max Planck de Antropologia Evolutiva e pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, o encontro entre essas espécies humanas ocorreu entre 49 mil e 45 mil anos atrás e continuou por cerca de 7 mil anos.

Para a conclusão, os pesquisadores examinaram os genomas de aproximadamente 300 humanos modernos, tanto atuais quanto antigos, incluindo 59 indivíduos que viveram entre 2 mil e 45 mil anos atrás. A análise permitiu estudar melhor a porção de DNA herdada dos neandertais, onde se descobriu que a maioria está relacionada às funções imunológicas, à pigmentação da pele e ao metabolismo, conforme já revelado em pesquisas anteriores.

No entanto, existem áreas do genoma do sapiens que são totalmente desprovidas de genes dos neandertais. Os dados mostram que estas zonas se desenvolveram rapidamente após o cruzamento dos dois grupos, sugerindo que algumas variantes genéticas transmitidas pelos neandertais foram letais para o sapiens e, portanto, foram eliminadas logo. (ANSA).