Cientistas revelam qual o animal mais pesado do mundo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/08/2023 - 2:45

O animal mais pesado que já existiu pode ter sido uma antiga baleia colossal que foi descoberta recentemente no Peru, disseram cientistas.

Os pesquisadores têm desenterrado fósseis maciços da nova espécie – chamada Perucetus colossus, ou “a baleia colossal do Peru” – no deserto de Ica, uma região no Peru que já esteve submersa na última década. A descoberta foi revelada em um jornal da Nature.

De acordo com a revista, intitulada “Uma baleia primitiva de peso pesado empurra os limites da morfologia dos vertebrados”, os pesquisadores calcularam que o antigo gigante pesava algo entre 94 e 375 toneladas (85 e 340 toneladas métricas).

Seu corpo se estendia por cerca de 66 pés (20 metros) de comprimento.

O colosso de Perucetus foi “possivelmente o animal mais pesado de todos os tempos”, disse o autor do estudo Eli Amson, paleontólogo do Museu Estadual de História Natural de Stuttgart, Alemanha, mas “provavelmente não foi o animal mais longo de todos os tempos”.

Se confirmado, a baleia peruana ocuparia o primeiro lugar da baleia azul, a maior das quais pesa cerca de 200 toneladas (180 toneladas métricas).

A baleia azul também pode ser mais longa, com algumas chegando a mais de 30 metros de comprimento.

“É emocionante ver um animal tão gigante que é tão diferente de tudo o que conhecemos”, disse Hans Thewissen, paleontólogo da Northeast Ohio Medical University, que não contribuiu para a pesquisa.

Mario Urbina, do Museu de História Natural da Universidade de San Marcos, em Lima, descobriu os ossos pela primeira vez há mais de uma década e uma equipe internacional passou anos desenterrando-os do lado de uma encosta íngreme e rochosa – conhecida por seus ricos fósseis marinhos – no deserto peruano.

Até agora, os paleontólogos encontraram 13 vértebras da espinha dorsal da baleia, quatro costelas e um osso do quadril.

Cada vértebra pesa mais de 220 libras e suas costelas medem quase 5 pés de comprimento.

Os fósseis escavados têm 39 milhões de anos e “são diferentes de tudo que já vi”, disse o autor do estudo Alberto Collareta, paleontólogo da Universidade de Pisa, na Itália.

Os pesquisadores usaram scanners 3D para estudar a superfície dos ossos e os perfuraram para espiar por dentro.

Eles também usaram o esqueleto parcial para estimar o tamanho e o peso da baleia.

A nova baleia peruana provavelmente pesa mais porque seus ossos são mais densos e pesados ​​do que os de uma baleia azul, explicou Amson.

A densidade dos ossos sugere que a baleia pode ter passado seu tempo em águas costeiras rasas, disseram os autores, já que outros habitantes costeiros, como os peixes-boi, têm ossos pesados.





Isso os ajuda a ficar perto do fundo do mar, dizem os especialistas.

Amson disse que sem o crânio, os cientistas não podem ter certeza do que a baleia estava comendo para sustentar seu enorme corpo.

Sua dieta pode ter consistido em catar comida ou comer toneladas de krill e outras minúsculas criaturas marinhas na água.

Thewissen observou que “não ficaria surpreso se essa coisa realmente se alimentasse de uma maneira totalmente diferente que nunca imaginaríamos”.

