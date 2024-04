Cientistas revelam a maneira mais segura de parar de sentir raiva em situações estressantes

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 10/04/2024 - 0:52 Para compartilhar:

Correr, respirar fundo ou até gritar no travesseiro são estratégias testadas e comprovadas para lidar com a raiva. Mas a melhor coisa a fazer seria escrever sua reação em um pedaço de papel e depois jogá-lo fora, de acordo com uma nova pesquisa.

Na verdade, o método é tão eficaz que eliminou sentimentos de raiva “quase totalmente”, descobriram os cientistas.

A equipe, da Universidade de Nagoya, no Japão , recrutou participantes que foram convidados a escrever um pequeno artigo de opinião sobre questões sociais importantes.

Eles foram informados de que sua escrita seria avaliada. Independentemente do que escreveram, no entanto, todos receberam feedback negativo e insultuoso e tiveram pontuação baixa em inteligência, interesse, lógica e racionalidade.

Depois de receberem esses comentários negativos, os participantes foram convidados a escrever seus pensamentos em um pedaço de papel.

Um grupo foi instruído a descartar o papel na lixeira ou mantê-lo em um arquivo em sua mesa. Um segundo grupo foi instruído a colocar o documento em uma trituradora ou em uma caixa de plástico transparente.

A análise revelou que, embora todos tenham relatado um nível mais elevado de raiva depois de receberem comentários insultuosos, os participantes que deitaram fora ou destruíram os seus pensamentos escritos rapidamente regressaram ao seu estado inicial de calma.

Enquanto isso, os participantes que guardaram uma cópia impressa do insulto experimentaram apenas uma pequena diminuição na sua raiva geral.

O pesquisador principal, Nobuyuki Kawai, disse: “Esperávamos que nosso método suprimisse a raiva até certo ponto.

‘No entanto, ficamos surpresos ao ver que a raiva foi eliminada quase totalmente.’

As descobertas, publicadas na revista Scientific Reports, baseiam-se em trabalhos anteriores que mostram como as interações com objetos físicos podem controlar o humor de uma pessoa.

A equipe disse que sua pesquisa pode ajudar os trabalhadores de escritório que se encontram em situações estressantes.

“Esta técnica poderia ser aplicada no momento, anotando a fonte da raiva, como se estivesse pegando um memorando e depois jogando-o fora quando alguém se sente irritado em uma situação de negócios”, disse Kawai.