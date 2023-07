Cientistas italianos desenvolvem sonda capaz de ‘buscar’ tumores

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/07/2023 - 18:33 Compartilhe

ROMA, 21 JUL (ANSA) – Pesquisadores italianos desenvolveram uma sonda capaz de buscar tumores que permite identificar com precisão os tecidos doentes a serem retirados durante um procedimento cirúrgico.

A ferramenta inovadora tem como objetivo guiar a mão do médico cirurgião exatamente ao local da lesão, por mais microscópicas que seja e independentemente da posição.

A sonda, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Física Nuclear (Infn) e pela Universidade Sapienza de Roma, foi testada em 20 pacientes em um estudo clínico realizado no Instituto Europeu de Oncologia de Milão (Ieo) e demonstrou sua eficácia.

No momento, o instrumento é específico para tumores neuroendócrinos, que podem afetar órgãos muito diferentes como intestino, pâncreas, pulmão, tireoide e outras glândulas. No entanto, os pesquisadores já trabalham para estender seu uso a outros tipos de tumores.

De acordo com o estudo, o instrumento é projetado para detectar pósitrons, ou seja, as antipartículas de elétrons, que são emitidas por radiofármacos comumente usados para marcar tumores.

“Até hoje, a cirurgia guiada por rádio usou sondas de raios gama, que não funcionam quando o que você quer revelar está perto de órgãos que absorvem muitos radiofármacos, como no abdômen”, explicam Francesco Collamati, do Infn, e Riccardo Faccini, da Sapienza, dois dos autores do estudo coordenado por Emilio Bertani e Francesco Ceci, do Ieo.

Segundo os pesquisadores, “uma sonda como a que foi desenvolvida, que detecta pósitrons em vez de fótons, permite identificar exatamente formas específicas de câncer em áreas do corpo onde de outra maneira seria impossível detectá-las”.

“Graças a essa ferramenta, portanto, aproxima-se o objetivo da cirurgia de precisão, capaz de retirar nada mais e nada menos do que o necessário para cicatrizar”, explica Bertani.

Por fim, o coordenador do estudo reforça que “é importante lembrar que, para os tumores neuroendócrinos, a cirurgia é a única forma de cura radical”. “Infelizmente, porém, até 30% das operações não removem completamente o tumor e as metástases recorrem em 10% dos casos. A nova sonda representa, portanto, grande avanço e esperança no tratamento desses tumores”, conclui. (ANSA).

