Cientistas italianos criam eletrodo ‘tatuável’

ROMA, 15 MAR (ANSA) – Um grupo de italianos criou um eletrodo “tatuável” que pode auxiliar no monitoramento da saúde de pacientes. A novidade foi publicada pela revista “Advanced Science”.

As tatuagens “ultraconfortáveis” e “temporárias” poderão ser aplicadas na eletrofisiologia, ou seja, a ciência que estuda a relação entre as células e tecidos humanos e as propriedades elétricas.

Para o desenvolvimento da técnica, foram utilizados eletrodos – terminais para conectar um circuito elétrico – estampados diretamente nos papéis da “tatuagem” transferível, por meio de uma impressora a jato e tintas orgânicas, compatíveis com a pele e capazes de conduzir eletricidade.

Graças a essas características, os eletrodos podem ser feitos de forma que se adaptem à área onde serão aplicados, inclusive o rosto. Eles podem emitir sinais elétricos por até três dias, ao contrário das oito horas dos eletrodos comuns, e sem a necessidade de aplicar gel na pele.

As “tattos hi-tech” atraíram também o interesse de companhias biomédicas. “Estamos atualmente trabalhando com elas para tornar nossas tatuagens verdadeiros produtos, disponíveis no mercado”, disse Francesco Greco, que participou da pesquisa. Ele ainda explicou que o custo de produção é baixo e que a inovação é fácil de usar.

Para Greco, a novidade faz parte de “um campo de pesquisa em forte expansão”. Os cientistas do projeto ainda apontaram que a técnica permitirá fazer testes de monitoramento cerebral por longos períodos.

O estudo foi conduzido pelo Instituto Italiano de Tecnologia de Gênova, pela Universidade Estatal de Milão e pela Escola Superior Sant’Anna, de Pisa. (ANSA)