Cientistas encontram indícios do primeiro planeta fora da galáxia

Astrônomos da Nasa, a agência espacial americana, encontraram sinais do que pode ser o primeiro planeta fora da nossa galáxia, a Via Láctea. Segundo a BBC, o possível planeta tem o tamanho de Saturno e está localizado na galáxia Messier 51, que fica a 28 milhões de anos-luz da Via Láctea.

Os cientistas já haviam descoberto mais de 5 mil “exoplanetas” fora do nosso Sistema Solar, em órbita de outras estrelas. Porém, todos eles estão dentro da Via Láctea, ao contrário do novo planeta descoberto.

A técnica utilizada para a descoberta do novo planeta foi baseada nos chamados trânsitos, a mesma usada para identificar os “exoplanetas”. Os trânsitos são quando os planetas passam na frente de uma estrela e bloqueiam parte da luz dela, o que faz com que haja uma queda característica no brilho, a qual pode ser detectada por telescópios.

“O método que desenvolvemos e empregamos é o único método atualmente implementável para descobrir sistemas planetários em outras galáxias”, disse a astrofísica Rosanne Di Stefano em entrevista à BBC News. “É um método único, especialmente adequado para encontrar planetas ao redor de binários de raios-X a qualquer distância da qual possamos medir uma curva de luz”, complementou.

