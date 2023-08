Cientistas encontram fósseis de hominídeo inédito na China

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/08/2023 - 18:33 Compartilhe

ROMA, 14 AGO (ANSA) – Arqueólogos da China, do Reino Unido e da Espanha anunciaram a descoberta de fósseis de um hominídeo que nunca havia sido identificado antes e que teria vivido 300 mil anos atrás.

Os restos encontrados na China apontam, segundo os pesquisadores, para um mosaico de características dos denisovanos e dos Homo sapiens.

O estudo foi publicado no Journal of Human Evolution, assinado por um time da universidade chinesa Xi’an Jiaotong, da britânica Universidade de York e do Centro Nacional de Pesquisas sobre a Evolução Humana, na Espanha.

Do ancestral inédito, chamado de “Hld6” foram encontrados ossos das pernas, a mandíbula e parte do crânio.

As peças estavam no sítio arqueológico de Hualongdong, no leste da China.

O indivíduo tinha provavelmente entre 12 e 13 anos de idade e um rosto estruturado de maneira similar à linhagem do homem moderno, que se separou do Homo erectus há 750 mil anos.

No entanto, a falta de um queixo aproxima o espécime do hominídeo de Denisova, que se separou do Neandertal 400 mil anos atrás.

Com isso, os especialistas levantaram a hipótese de descoberta de um novo ramo na árvore da evolução humana. (ANSA).

