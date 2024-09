Cientistas dizem que os copos de cerveja são muito grandes e sugerem diminuir o tamanho

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2024 - 0:34 Para compartilhar:

Seu copo de cerveja pode ficar menor em breve, e desta vez não se trata de encolhimento e inflação.

Um grupo de cientistas no Reino Unido, interessados ​​em encontrar maneiras inovadoras de incentivar o público a reduzir o consumo excessivo de álcool, divulgou os resultados de um estudo envolvendo uma dúzia de pubs, bares e restaurantes onde copos de cerveja foram trocados por algo um pouco menor.

A pesquisa, publicada no periódico PLOS Medicine, sugeriu que oferecer dois terços de uma cerveja como o maior tamanho em bares do país pode ser uma bênção para a saúde pública.

Os pesquisadores notaram que, durante o teste, as vendas de cerveja caíram 9,7%. A medida pode diminuir a extensão do sofrimento relacionado ao álcool, eles disseram.

Nos Estados Unidos, de acordo com o Instituto Nacional sobre Abuso de Álcool e Alcoolismo (NIAAA), há mais de 178.000 mortes a cada ano relacionadas ao uso excessivo de álcool — tornando o álcool uma das principais causas de morte evitáveis.

A cerveja britânica, conhecida como Imperial Pint, contém 20 onças fluidas, enquanto a cerveja americana contém 16 onças — aproximadamente 20% menos do que a do outro lado do oceano.

“O álcool prejudica nossa saúde, aumentando o risco de lesões e muitas doenças, incluindo doenças cardíacas, câncer de intestino, mama e fígado”, disse a professora Dame Theresa Marteau, líder do estudo e diretora da unidade de pesquisa de comportamento e saúde da Universidade de Cambridge, em um comunicado .

“Embora todos possamos gostar de uma bebida, quanto menos bebermos, melhor será nossa saúde. Remover o maior tamanho de porção para cerveja, lager e sidra — neste caso, a pint — poderia encorajar as pessoas a beber menos. Isso poderia ser benéfico tanto para a saúde da nação quanto para a saúde dos indivíduos”, disse Marteau.

O teste foi baseado na ideia de que as pessoas geralmente pensam em porções em vez de tamanhos, pegando uma cerveja ou uma taça de vinho, em vez de ficar sentadas debatendo mililitros ou gramas.

Quando um teste semelhante com vinho foi realizado no início deste ano, as vendas de vinho caíram quando o maior tamanho de taça foi retirado.

Marteau e sua equipe pediram que bares de todo o país eliminassem o tamanho da porção de meio litro e, em vez disso, oferecessem dois terços como a maior opção por quatro semanas, com períodos de quatro semanas sem intervenção antes e depois, como comparação.

Embora isso tenha reduzido o volume médio diário de cerveja, lager e cidra, também aumentou a venda de vinho.

Os próprios clientes não reclamaram, relataram os pesquisadores, mas os locais estavam hesitantes. Menos de 1% dos locais abordados concordaram em participar, e apenas 13 estabelecimentos acabaram se envolvendo.

Matt Beety, proprietário de um dos estabelecimentos participantes, disse ao The Guardian que a mentalidade dos clientes já estava mudando da cerveja para algo menor e, embora alguns questionassem por que não podiam tomar uma cerveja, a maioria simplesmente aceitou as novas regras.

“Remover a oferta de pints em 13 estabelecimentos licenciados por 4 semanas reduziu o volume de cerveja vendida. Isso está de acordo com a literatura emergente que mostra que porções menores nos ajudam a beber menos e apresenta uma nova maneira de reduzir o consumo de álcool e melhorar a saúde da população”, escreveram os autores.

Os autores também observaram que mais pesquisas precisariam ser conduzidas — já que as descobertas foram limitadas devido à falta de informações sobre se as pessoas compensavam menos cerveja bebendo outras bebidas alcoólicas.