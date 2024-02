Cientistas descrevem o que pode ser objeto mais brilhante do universo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/02/2024 - 19:48 Para compartilhar:

Astrônomos descobriram o que pode ser o objeto mais brilhante do universo, um quasar com um buraco negro no centro que cresce tão rapidamente que engole o equivalente a um sol de energia diariamente.

O quasar recordista brilha 500 trilhões de vezes mais que o nosso Sol. O buraco negro que alimenta esse quasar distante é mais de 17 bilhões de vezes mais imenso que o nosso Sol, relatou uma equipe liderada por australianos na segunda-feira, 19, no periódico científico Nature Astronomy.

Embora o quasar pareça um mero ponto nas imagens, os cientistas imaginam um lugar feroz. O disco rotativo ao redor do buraco negro do quasar – o gás luminoso em espiral e outra matéria de estrelas engolidas – é como um furacão cósmico. “Este quasar é o lugar mais violento que conhecemos no universo”, disse o autor principal Christian Wolf, da Australian National University.

O Observatório Europeu do Sul avistou o objeto, J0529-4351, durante uma pesquisa do céu em 1980, mas ele foi considerado uma estrela. Não foi identificado como um quasar – o núcleo extremamente ativo e luminoso de uma galáxia – até o ano passado.

Observações por telescópios na Austrália e no Deserto de Atacama, no Chile, confirmaram isso. “O emocionante sobre este quasar é que ele estava escondido à vista de todos e foi classificado erroneamente como estrela anteriormente”, disse Priyamvada Natarajan, da Universidade Yale (EUA), que não participou do estudo.

Estas observações posteriores e modelagem por computador determinaram que o quasar está engolindo o equivalente a 370 sóis por ano – aproximadamente um por dia. Análises adicionais mostram a massa do buraco negro ser de 17 a 19 bilhões de vezes a do Sol, de acordo com a equipe.

Mais observações são necessárias para entender sua taxa de crescimento. O quasar está a 12 bilhões de anos-luz de distância e existe desde os primeiros dias do universo. Um ano-luz é 5,8 trilhões de milhas. / AP

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias