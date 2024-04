Cientistas descobrem o elo entre junk food e câncer, o que poderia explicar tumores em jovens

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/04/2024 - 23:40 Para compartilhar:

Os cientistas acreditam ter descoberto um elo perdido entre a forma como comer junk food aumenta o risco de câncer. Um estudo realizado em Singapura analisou o efeito do metilglioxal, um composto libertado quando o corpo decompõe alimentos açucarados e gordurosos, num gene que ajuda a combater tumores.

Pela primeira vez, os acadêmicos descobriram que o metilglioxal foi capaz de interromper temporariamente a capacidade do gene BRCA2 de proteger contra a formação e crescimento do câncer.

Os médicos sabem há décadas que comer junk food está associado a um risco muito maior de câncer, mesmo que a pessoa não seja obesa, mas o mecanismo exacto ainda está a ser compreendido.

Poderia, pelo menos em parte, explicar porque é que os cânceres entre americanos jovens e ostensivamente saudáveis ​​estão a tornar-se tão prevalentes, especialmente os tumores no cólon.

A equipe também observou que o estudo contradiz uma teoria de longa data chamada paradigma de “dois golpes” de Knudson, que afirma que genes como o BRCA2 devem estar completamente inativos no corpo para aumentar o risco de câncer.

Estes genes destinam-se a ajudar a proteger o corpo contra o câncer, embora tenha sido demonstrado que os pacientes que herdam cópias defeituosas dos seus pais têm um risco aumentado de certos cânceres, como o da mama e o do pâncreas.

Ashok Venkitaraman, autor do estudo e diretor do Centro de Pesquisa do Câncer da Universidade Nacional de Cingapura, disse ao Medical News Today : “Metilglioxal desencadeia a destruição da proteína BRCA2, reduzindo seus níveis nas células”.

“Este efeito é temporário, mas pode durar o suficiente para inibir a função de prevenção de tumores do BRCA2”.

Ele observou que a exposição repetida, como através da ingestão de alimentos processados ​​e carne vermelha, entre outros, aumentaria a quantidade de danos a genes como o BRCA2.

A equipe analisou o efeito do metilglioxal nas células de pessoas que herdaram uma cópia defeituosa do BRCA2 e, portanto, tinham maior probabilidade de desenvolver câncer.

Eles descobriram que a exposição ao metilglioxal desativou a supressão do tumor.

“Está bem documentado que alguns indivíduos correm um alto risco de desenvolver câncer da mama, ovário, pâncreas ou outros tipos de câncer porque herdam uma cópia defeituosa do gene que previne o câncer – BRCA2 – dos seus pais”, disse o Dr. Venkitaraman.

“Nossas descobertas recentes mostram que as células desses indivíduos são particularmente sensíveis aos efeitos do metilglioxal, que é uma substância química produzida quando nossas células quebram a glicose para criar energia.

“Descobrimos que o metilglioxal inibe a função de prevenção de tumores do BRCA2, eventualmente causando falhas no nosso DNA que são sinais de alerta precoce do desenvolvimento do câncer”.

Além disso, o Dr. Venkitaraman observou que níveis elevados de metilglioxal são comuns em pessoas com diabetes e pré-diabetes.

“Nossas últimas descobertas mostram que o metilglioxal pode inativar temporariamente esses genes que previnem o câncer, sugerindo que episódios repetidos de dieta inadequada ou diabetes não controlada podem “aumentar” ao longo do tempo para aumentar o risco de câncer”, disse ele.

No entanto, a equipe alertou que, como o estudo foi realizado em células e não em pessoas, são necessárias mais pesquisas sobre o tema.

A pesquisa se soma a uma longa lista de estudos que sugerem que a dieta pode ter um impacto no risco de câncer, especialmente no câncer colorretal.

Uma pesquisa da Cleveland Clinic, por exemplo, descobriu que pessoas com menos de 50 anos que faziam dietas ricas em carne vermelha e açúcar tinham níveis mais baixos do composto citrato, que é criado quando o corpo converte alimentos em energia e demonstrou inibir o crescimento de tumores.

O novo estudo foi publicado na semana passada na revista Cell .