Cientistas descobrem o ‘Darth Vader’ dos mares

ROMA, 14 JAN (ANSA) – Cientistas anunciaram a descoberta do “Darth Vader” dos mares: um crustáceo com mais de 30 centímetros de comprimento e que vive a mais de 2 mil metros de profundidade no oceano.

A “sósia” marinha do vilão da saga “Star Wars” foi encontrada em bancas de peixes em mercados do Vietnã por pesquisadores da Universidade de Singapura.

O chefe do grupo, Peter Ng, nomeou a espécie do gênero Bathynomus de “vaderi”, pelo fato de a cabeça do animal lembrar o icônico capacete de Darth Vader, e descreveu sua aparência na revista ZooKeys.

Apesar de os crustáceos Bathynomus estarem entre os maiores do mundo, podendo chegar a 70 centímetros de comprimento e pesar mais de 1,5 quilo, os Bathynomus vaderi são um pouco menores. Os exemplares desse gênero estão entre os produtos mais cobiçados nos mercados de países asiáticos, porém a ciência o desconhecia, o que evidencia a necessidade de estudar mais a fundo a biodiversidade das profundezas do oceano antes que o mercado coloque a espécie em risco de extinção. (ANSA).