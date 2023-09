Cientistas descobrem nova espécie de pangolim

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/09/2023 - 9:41 Compartilhe

Uma nova espécie de pangolim foi descoberta por cientistas a partir da análise das escamas do mamífero, de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira (26).

Até agora, os cientistas pensavam que havia apenas quatro variedades asiáticas e quatro africanas deste mamífero noturno.

Mas um estudo publicado nesta terça-feira na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences revelou a existência de uma nona espécie.

Inicialmente, a análise de 27 escamas confiscadas em Hong Kong em 2012 e 2013 colocou os pesquisadores no rastro de uma nova espécie.

No entanto, os cientistas não conseguiram, naquele momento, tirar conclusões definitivas, uma vez que os fragmentos genéticos disponíveis eram muito escassos.

Com base nos primeiros trabalhos, os cientistas analisaram escamas confiscadas na província chinesa de Yunnan (oeste) em 2015 e 2019 e descobriram uma nova linhagem, “diferente das oito espécies de pangolins atualmente conhecidas”.

Com semelhanças com o ramo asiático da família dos pangolins, denominado “manis”, os pesquisadores deram-lhe o nome de “manis mysteria”, em referência à sua natureza enigmática.

Os pangolins asiáticos que chegam a Hong Kong e à província de Yunnan vêm principalmente do sudeste asiático.

As escamas deste mamífero, vítima de tráfico global, são especialmente cobiçadas para serem usadas na medicina tradicional. O pequeno animal também é muito apreciado por sua carne.

