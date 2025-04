Cientistas descobrem mais evidente indício de vida fora da Terra

ROMA, 17 ABR (ANSA) – Astrônomos teriam descoberto o que seria o mais evidente indício de vida fora do sistema solar, informou a Reuters nesta quinta-feira (17).

O planeta K2-18b, localizado a 124 anos-luz de distância da Terra, poderia ser um mundo oceânico capaz de abrigar vida microbiana. Usando o telescópio espacial James Webb, uma equipe de pesquisadores britânico-americanos detectou sinais de duas substâncias químicas em sua atmosfera, há muito consideradas “bioassinaturas” que indicam vida extraterrestre.

Na Terra, os gases sulfeto de dimetila e dissulfeto de dimetila são produzidos apenas por processos biológicos, como os feitos por algas marinhas microscópicas chamadas fitoplânctons.

“Este é um momento transformador na busca por vida além do sistema solar, em que demonstramos que é possível detectar bioassinaturas em planetas potencialmente habitáveis com as instalações atuais. Entramos na era da astrobiologia observacional”, afirmou Nikku Madhusudhan, astrofísico da Universidade de Cambridge e principal autor do estudo, publicado no The Astrophysical Journal Letters.

Apesar das evidências, os pesquisadores reforçaram que mais observações serão necessárias para confirmar a descoberta, que ainda não é definitiva.

No entanto, o trabalho da equipe “é o ponto de partida para todas as investigações que são ainda necessárias para confirmar e entender as implicações desses resultados animadores”, ressaltou o coautor do estudo, Savvas Constantinou, do Instituto de Astronomia de Cambridge. (ANSA).