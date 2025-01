Cientistas da UE coletam gelo mais antigo do mundo na Antártida

ROMA, 9 JAN (ANSA) – Cientistas descobriram o bloco de gelo mais antigo já encontrado. Com 1,2 milhão de anos, o material recolhido na Antártida ajudará em pesquisas sobre mecanismos do clima que ainda são desconhecidos.

O resultado se deve ao projeto “Beyond Epica – Oldest Ice”, financiado pela Comissão Europeia e coordenado pela Itália através do Instituto de Ciências Polares do Conselho Nacional de Pesquisas (CNR-ISP).

Em sua quarta campanha, o projeto marca um resultado histórico: a possibilidade de estudar um bloco de gelo tão antigo permite compreender o clima de mais de 1 milhão de anos atrás.

“É um momento histórico para as ciências climáticas e ambientais”, destacou à ANSA Carlo Barbante, coordenador do projeto no CNR-ISP. Segundo ele, o material “tem um valor excepcional para as ciências do clima”, e por isso existem outras pesquisas conduzidas por Estados Unidos, China, Coreia do Sul e Austrália para encontrar o gelo mais antigo. Até o momento, no entanto, a Europa saiu na frente.

O bloco de gelo foi extraído no planalto antártico, no remoto campo Little Dome C, por uma equipa de investigação composta por 12 instituições científicas de 10 países europeus. A perfuração atingiu a profundidade de 2,8 mil metros, ponto onde o manto congelado da Antártida encontra a rocha subjacente, localidade rica em informações inéditas sobre o momento em que o continente foi coberto por gelo.

Segundo Barbante, as amostras devem chegar à Europa no final de março através do porto de Bremerhaven, na Alemanha. A seguir, serão distribuídas para estudos em laboratórios de outros países, como Suíça, França, Reino Unido e Itália. (ANSA).