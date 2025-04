Cielo: varejo registra aumento de 6,4% nas vendas durante a Páscoa, aponta ICVA

As vendas no varejo apresentaram crescimento de 6,4% durante a semana de Páscoa de 2025 frente ao mesmo intervalo do ano passado. Os dados são do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), que comparou as operações realizadas entre os dias 14 e 20 de abril deste ano com os dias 25 a 31 de março de 2024. Segundo a Cielo, esse foi o melhor desempenho para a data desde 2019 e “demonstra uma retomada do comércio na Páscoa, que em 2024 havia retraído 5% em relação a 2023”.

A companhia destaca o segmento de Varejo Alimentício Especializado, que inclui chocolaterias e docerias, que alcançou alta de 10,2% no período. Além disso, a junção dos feriados de Páscoa e Tiradentes pode ter contribuído para o aumento de viagens e deslocamentos, o que refletiu para um avanço de 12,1% nas vendas do setor de Turismo e Transporte.

Para Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, o período em que a data foi comemorada também pode ter contribuído para o resultado. “No ano passado, a Páscoa caiu na última semana do mês, momento em que as pessoas geralmente compram menos. Este ano, caiu na terceira semana do mês, o que pode ter favorecido o comércio.”

Ainda de acordo com o ICVA, as vendas no e-commerce registraram alta de 9,6% no período, enquanto as transações em estabelecimentos físicos cresceram 5,9%, com destaque para os shoppings, com aumento de 11,3%. Já as lojas de rua venderam 5,8% acima do que no ano passado.

Todas as regiões brasileiras apresentaram crescimento em relação à Páscoa de 2024: Sul (+6,8%), Centro-Oeste (+6,7%), Nordeste (+6,6%), Sudeste (+5,6%) e Norte (+4,5%). Em relação aos Estados, as maiores altas foram na Bahia com 10,5% e Minas Gerais com 10,1%. Na sequência, aparecem Ceará (+8,6%), Santa Catarina (+7,8%), Paraná (+6,6%), Goiás (+6,5%), Rio Grande do Sul (+6,0%), Pernambuco (+5,3%), Pará (+5,1%) e São Paulo (+5,0%).