Cielo tem volumes 9,3% maiores no 1º trimestre

A Cielo, credenciadora que pertence ao Bradesco e ao Banco do Brasil, informou nesta quinta-feira, 15, que processou R$ 218,7 bilhões em transações no primeiro trimestre deste ano. O número é 9,3% maior que o informado no mesmo período do ano passado.

A companhia não detalha a divisão deste volume entre os diferentes meios de pagamento eletrônicos. Desde agosto do ano passado, a Cielo deixou de negociar ações em bolsa. No entanto, a empresa segue fazendo captações no mercado de dívida, e com isso, divulga os resultados financeiros.

A receita líquida da Cielo foi de R$ 2,592 bilhões no primeiro trimestre. Já as despesas operacionais ficaram em R$ 480,7 milhões, contra R$ 566,6 milhões no mesmo intervalo de 2024. O lucro líquido consolidado foi de R$ 464,7 milhões no primeiro trimestre. A empresa não fornece comparativos com o ano anterior.

A Cielo é a segunda maior credenciadora do País, atrás apenas da Rede, do Itaú Unibanco. No primeiro trimestre, a Rede capturou R$ 224,9 bilhões, crescimento de 3,9% em relação ao mesmo período de 2024.

O mercado de cartões movimentou R$ 1,1 trilhão no primeiro trimestre, alta de 9,3% em um ano, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).