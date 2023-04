Cielo mira rentabilidade e geração de valor, diz presidente

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/04/2023 - 12:44 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Cielo visa elevar sua rentabilidade e geração de valor, e o resultado da companhia no primeiro trimestre deste ano está alinhado com esse foco, disse nesta sexta-feira o presidente-executivo da empresa, Estanislau Bassols, a jornalistas após a divulgação de balanço trimestral.







Segundo o diretor financeiro da companhia, Filipe Oliveira, a Cielo tem como objetivos “vender com eficiência e rentabilidade, realmente ser eficiente nos canais de distribuição de forma a manter o ‘share’ de mercado e eventualmente ganhar nichos mais rentáveis”, disse ele, acrescentando que o propósito principal é “colocar o cliente no centro”.

A empresa registrou lucro líquido de 441 milhões de reais no primeiro trimestre, conforme balanço divulgado na noite de quinta-feira, crescimento de 139% em comparação com o mesmo período do ano passado. A ação da companhia subia 1,71% no início da tarde, enquanto o Ibovespa avançava 1,01%.

Bassols destacou que a Cielo tem trabalhado na melhoria de práticas e adaptação a questões conjunturais relacionadas ao mercado de crédito, mencionando a antecipação de 26% do volume total de processamento de cartões de crédito no trimestre –um recorde na penetração dos produtos de prazo da companhia.

“Isso prova que, mesmo diante de um cenário de maior restrição de crédito, os varejistas puderam contar com a Cielo”.

Os executivos não descartaram um eventual reposicionamento de preços, mas disseram que isso depende das condições de mercado.

A empresa também quer otimizar seu serviço de pagamentos e ser mais tecnológica, disseram eles, citando como exemplo a adesão ao modelo de pagamentos via WhatsApp, da Meta.

(Reportagem de Patrícia Vilas Boas)







