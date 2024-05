Cielo isenta clientes do RS de aluguel de maquininha e dá condições especiais em antecipação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 17:50 Para compartilhar:

A Cielo adotou uma série de medidas voltadas aos clientes do Estado do Rio Grande do Sul, que tem sido afetado por chuvas muito acima da média ao longo das últimas semanas. Além disso, a companhia participa de ações de arrecadação de doações feitas pela Fundação Banco do Brasil.

A Cielo isentará o aluguel das maquininhas de clientes do Rio Grande do Sul por um mês, sendo que os comerciantes diretamente afetados terão direito a dois meses de isenção.

Além disso, a credenciadora concederá condições especiais nas operações de antecipação de recebíveis, suspenderá cobranças de forma temporária e agilizará a troca de equipamentos assim que as condições logísticas forem restabelecidas.

Os funcionários da Cielo no Rio Grande do Sul poderão antecipar o salário, e a companhia oferece apoio psicológico e também um acompanhamento intensificado por equipes de medicina do trabalho.

“Novas medidas estão sendo avaliadas a todo instante porque montamos um gabinete de crise para estudar a situação. Esperamos sinceramente que esse período de angústia seja superado o quanto antes”, afirma em nota o presidente da Cielo, Estanislau Bassols.