Cielo: ICVA sobe 1,1% entre 6/10 e 12/10, ante período comparável de 2022

Entre os dias 6 e 12 de outubro deste ano, o faturamento do varejo subiu 1,1% na comparação com o período comparável de 2022, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). O crescimento foi puxado pelo varejo online, com alta de 5,5%, enquanto o comércio presencial teve vendas 0,7% maiores no comparativo anual.

Às vésperas do Dia das Crianças, o segmento que teve a maior alta foi o de turismo e transporte, com crescimento de 9,8% em relação ao ano passado. Recreação e lazer cresceram 6,5%, enquanto o faturamento em móveis, eletro e departamento foi 3,5% maior.

Por outro lado, o segmento de brinquedos, que costuma ter vendas maiores no Dia das Crianças, teve queda de 4,7% no faturamento em relação ao período comparável de 2022. O setor de vestuário e artigos esportivos caiu 3,3%. A maior retração no varejo foi em bares e restaurantes, com queda de 12,7%.

“O resultado do Varejo no Dia das Crianças indica que as famílias aproveitaram o feriado prolongado para viajar. O crescimento significativo do faturamento no e-commerce, por exemplo, foi influenciado principalmente pelo setor de turismo e transporte”, diz em nota o vice-presidente de Produtos e Tecnologia da Cielo, Carlos Alves.

De acordo com ele, parte do fenômeno é explicado pelo fato de o feriado de 12 de Outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, ter caído em uma quarta-feira, sem emenda com o final da semana como neste ano.

O ICVA calculou ainda o desempenho do varejo presencial em cada Estado. Maranhão (+6,4%), Mato Grosso do Sul (+5,8%), Amazonas (+3,3%) e Rio Grande do Sul (+3,3%) tiveram as maiores altas. A maior queda foi no Distrito Federal (-6,4%). Em São Paulo e Rio de Janeiro, houve quedas de 0,5% e de 0,3% no faturamento do varejo em relação a 2022.

O ICVA acompanha todos os meses o faturamento do varejo brasileiro de acordo com as vendas realizadas em 18 setores mapeados pela Cielo. São quase 1 milhão de varejistas credenciados à companhia, e o peso de cada setor no resultado geral é definido por seu desempenho no mês.

