Cielo estende isenção de aluguel de maquininha a clientes no RS de dois para 3 meses

A Cielo estendeu de dois para três meses o período em que vai isentar o aluguel das maquininhas para os clientes do Rio Grande do Sul. O aumento do prazo para a isenção, inicialmente anunciada na terça-feira, 7, veio diante do agravamento da situação no Estado, que está em estado de calamidade pública devido às chuvas das últimas semanas.

A empresa também anunciou na terça-feira condições especiais para a antecipação de recebíveis pelos lojistas, a suspensão temporária de cobranças e agilidade na troca de maquininhas quando as condições permitirem, além de apoio psicológico. A credenciadora não informou quantos clientes tem no Estado.

Para os funcionários que trabalham no Rio Grande do Sul, a Cielo também permitirá a antecipação dos salários, e oferece apoio psicológico e acompanhamento intensificado por parte da equipe de medicina do trabalho.