Cielo encerra 1º tri com lucro de R$441 mi; Ebtida fica aquém das expectativas

SÃO PAULO (Reuters) – A Cielo teve lucro líquido de 441 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 139% sobre o resultado de um ano antes, seu 7º trimestre seguido de crescimento anual de lucro líquido recorrente, segundo balanço da maior empresa de meios de pagamento do país divulgado nesta quinta-feira.







A companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) consolidado de 994 milhões de reais de janeiro a março, 40% acima do resultado do primeiro trimestre de 2022, mas abaixo das expectativas do mercado.

Analistas, em média, esperavam lucro de 389,8 milhões de reais para a Cielo no período e Ebitda de 1,05 bilhão, segundo dados da Refinitiv.

A Cielo teve crescimento de 1,4% no volume de transações capturadas, a 201,0 bilhões de reais no primeiro trimestre, com crescimento de 3,1% em transações com cartões de crédito.

Já os produtos de antecipação de recebíveis registraram 32,2 bilhões de reais, alta de 21,9% na comparação anual.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

