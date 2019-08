Cielo corrige e diz que tarifa para saques com Cielo Pay é R$ 7,90

A Cielo informou que a tarifa que será cobrada para saque de recursos no Cielo Pay, novo aplicativo da companhia, é de R$ 7,90, e não R$ 7,50. Já a tarifa para transferências (TED) para contas de outros bancos será de R$ 5,00. A conta, em si, será totalmente gratuita.

O novo aplicativo da Cielo mira pequenos empreendedores e pessoas físicas.

Do lado dos empresários, o Cielo Pay permitirá serviços como a abertura de uma conta digital 100% gratuita, pagamento imediato das transações com cartões, transferências de recursos para quaisquer bancos a partir de sua rede de contatos, pagamentos via QR Code (quadradinhos) ou boleto, carteira digital (wallet), saque na Rede Banco24 horas e ainda oferta de crédito, que será integrada mais adiante.

Os profissionais ainda terão acesso a serviços de assistência, como eletricista e encanador, dentre outros, de cartões pré-pagos e ainda uma central de atendimento por meio do WhatsApp.

Já para os consumidores, com os quais a empresa busca um “relacionamento diário”, serão ofertadas as possibilidades de uma conta com remuneração dos recursos de 100% do CDI, pagamentos de conta e cartão para saques.

O novo app da Cielo estará disponível a partir do dia 14 de outubro, mas essa semana começa a ser testado por 3 mil funcionários da companhia.