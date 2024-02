Cielo: Cateno tem lucro líquido recorde de R$ 314 mi no 4º trimestre de 2023, alta de 6,6%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 19:24 Para compartilhar:

A Cateno, empresa controlada pela Cielo e pelo Banco do Brasil (BB), e que faz a gestão dos cartões Ourocard, do BB, um dos maiores emissores desses meios de pagamento no Brasil, teve lucro líquido recorrente de R$ 314,9 milhões no quarto trimestre de 2023, aumento de 6,6% em um ano, impulsionado pelo crescimento da receita e mais transações. O resultado foi recorde. No ano de 2023, o ganho foi de R$ 1,166 bilhão.

A Cielo possui 70% das ações da Cateno, e o BB, os outros 30%. Considerando só o porcentual de participação, a Cateno gerou para a Cielo resultado de R$ 220 milhões no quarto trimestre de 2023.

No total, a Cateno registrou volume de transações de R$ 111 bilhões no quarto trimestre do ano passado, número 4,9% maior que o do mesmo período de 2022, e 7,2% superior ao do terceiro trimestre. No ano, esse volume somou R$ 415 bilhões, expansão de 4,8%.

A receita operacional líquida somou R$ 1,133 bilhão, aumento de 5,2%.

