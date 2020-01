Cielo anuncia mudanças na alta cúpula em dia de divulgação de resultados de 2019

A Cielo, controlada por Bradesco e Banco do Brasil, anunciou mudanças em sua alta cúpula enquanto se prepara para reportar seus resultados anuais, ainda nesta segunda-feira, 27, após o fechamento do mercado. Em um movimento, a número um do setor de maquininhas desmembrou a diretoria de varejo e de grandes contas em duas, o que sinaliza maior foco em cada área, e no outro preencheu uma vice-presidência até então vaga.

O advogado Paulo Naliato é o novo vice-presidente de Desenvolvimento Organizacional da companhia. Ele substitui Sérgio Saraiva, que deixou a Cielo no dia 14 para comandar a novata Rappi no Brasil, investida do conglomerado japonês Softbank. Naliato tem passagens por ViaVarejo, Santander e Itaú Unibanco.

Já a então diretora de Corporate, Renata Daltro, assumirá a função de diretora-executiva da unidade de Grandes Contas. Ela se reportará diretamente ao presidente da Cielo, Paulo Caffarelli. A área vinha sendo liderada pela vice-presidente Renata Greco, que acumulava ainda o segmento de Varejo. Agora, Greco cuidará exclusivamente da unidade de Varejo enquanto Daltro responderá por Grandes Contas.

O conselho de administração também recebeu e aceitou a carta de renúncia de Artur Padula Omuro, como membro do conselho e aprovou a eleição do Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, indicado pelo acionista BB Elo Cartões como membro.

Segundo comunicado ao mercado da companhia, as eleições de Naliato e Vasconcelos Araújo ainda estão condicionadas à aprovação do Banco Central.