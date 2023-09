Cidades russas sem energia elétrica após ataque ucraniano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/09/2023 - 7:29 Compartilhe

Um drone ucraniano atingiu nesta terça-feira (26) uma subestação de energia elétrica da região fronteiriça russa de Kursk, o que cortou o abastecimento em sete localidades, informou o governador regional.

“Um drone ucraniano lançou durante a manhã um artefato explosivo contra uma subestação em Snagost, no distrito de Korenevski. Sete localidades ficaram sem energia elétrica”, anunciou no Telegram o governador de Kursk, Roman Starovoit.

A pequena localidade Snagost fica a 15 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

“Nenhum morador ficou ferido”, afirmou o governador, que citou a presença das equipes de emergência para restabelecer o serviço de energia elétrica.

No inverno do ano passado (verão no Brasil), a Rússia executou ataques contra instalações cruciais e privou milhões de ucranianos de calefação, água e energia elétrica.

Na semana passada, o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmygal acusou a Rússia de reiniciar o “terror energético” ao atacar infraestruturas elétricas ou áreas de produção e armazenamento de combustíveis.

Ele fez a acusação pouco depois do primeiro ataque de mísseis contra instalações de energia elétrica em seis meses, o que provocou cortes de eletricidade em várias regiões da Ucrânia.

Kiev, com drones e artilharia, ataca alvos no território russo como parte da contraofensiva para tentar liberar suas zonas ocupadas.

