Cidades protestam contra decisão sobre prisão em 2ªinstância

SÃO PAULO, 9 NOV (ANSA) – Algumas cidades dos principais estados do Brasil registraram neste sábado (9) protestos contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que barrou a prisão de condenados em segunda instância.

Os militantes pedem a aprovação de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para reverter a decisão do STF, que provocou a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde desta sexta-feira (8). Em Salvador, o ato aconteceu no Farol da Barra e foi organizado pelo Movimento Brasil Livre (MBL). Já no Rio de Janeiro, manifestantes se reuniram na orla da Praia de São Conrado, na zona sul, utilizando roupas nas cores verde e amarela, além de bandeiras do Brasil. No interior de São Paulo, por sua vez, protestos foram convocados pelo movimento Vem Pra Rua em Itapetininga, Jundiaí, Limeira, Presidente Prudente, São Carlos e São José do Rio Preto.

A decisão da Corte, aprovada por 6 votos a 5, prevê que réus condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado, isto é, depois que todos os recursos se esgotarem. (ANSA)