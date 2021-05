Cidades na Itália oferecem subsídios para trabalhadores remotos

SÃO PAULO, 28 MAI (ANSA) – Em mais uma medida para revitalizar as pequenas cidades na Itália, as prefeituras de Santa Fiora, na Toscana, e Rieti, no Lazio, estão oferecendo subsídios para cidadãos que desejam morar nas regiões e trabalham remotamente.

A iniciativa, que tem como objetivo movimentar a economia local, prevê o pagamento de até 50% do aluguel de qualquer pessoa que decidir se mudar e trabalhar online por um período entre dois e seis meses. A exigência, porém, é ter um emprego ativo, que deve ser comprovado com documento enviado juntamente com o formulário de inscrição.

Localizada no coração da Toscana, a vila medieval de Santa Fiora está situada na reserva natural do Monte Amiata e fica perto do Vale Val D’Orcia. A população está reduzida a apenas 2, mil residentes e, na tentativa de povoar a região, o prefeito Federico Balocchi está apostando na tecnologia e no trabalho virtual. Inclusive, um alto investimento foi feito em fibras de internet de alta velocidade.

Trabalhadores dispostos a se mudarem e alugar uma casa sob o sol da Toscana receberão subsídios de até 200 euros mensais ou 50% do aluguel total para estadias de longa duração.

Os aluguéis custam em média entre 300 e 500 euros por mês, ou seja, quem se mudar para a cidade terão que arcar com um custo médio de apenas 100 euros a cada 30 dias.

Os vouchers funcionam como reembolsos a serem pagos apenas após o envio dos recibos do aluguel para a prefeitura.

Para facilitar a negociação, a prefeitura de Santa Fiora lançou um site ( https://www.vivinpaese.it ) para anunciar aluguéis, além de uma lista de serviços úteis e contatos de encanadores, babás, médicos, eletricistas e entrega de comida.

Além disso, a cidade fornecerá uma contribuição financeira de 30 mil euros para quem quiser investir no setor turístico da região, com a abertura de uma pousada ou transformar uma propriedade em hotel ou albergue.

Já em Riete, que tem cerca de 50 mil habitantes, a iniciativa é semelhante, mas os interessados terão que entrar em contato diretamente com agência ou plataformas de aluguel online (immobiliare.it; subito.it ; casa.it).

No entanto, os vouchers de aluguel podem ser estendidos por mais de seis meses e um contrato preliminar é toda a prova necessária para garantir a moradia. Os aluguéis na cidade estão na faixa de 250 e 500 euros.

Os funcionários precisarão somente de uma carta do chefe para provar sua condição de trabalhador remoto, mas os freelancers podem simplesmente fornecer uma descrição de seu trabalho profissional. (ANSA)

