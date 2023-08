Cidades na Itália entram em alerta por nova onda de calor

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/08/2023 - 19:01 Compartilhe

ROMA, 19 AGO (ANSA) – O número de cidades italianas em alerta por causa do calor tórrido aumentou de três para oito neste sábado (19).

A medida foi tomada no momento em que um anticiclone alimenta a terceira onda de calor do verão na Itália.

Roma, Florença, Bolonha, Perugia, Brescia, Bolzano, Latina e Rieti são as cidades onde mesmo os mais aptos, jovens e pessoas saudáveis, são aconselhados a se proteger.

Já as cidades de Gênova, Viterbo, Verona, Trieste , Palermo e Frosinone estão em alerta laranja.: Segundo meteorologistas, uma onda de calor atingiu a maior parte da Itália, enquanto há risco de novas tempestades no norte do país.

O anticiclone está movendo um ar abafado para a maioria das partes, e as temperaturas devem atingir 40°C, quase tão altas quanto as duas primeiras ondas de calor do mês passado.

De acordo com os especialistas, nunca fez tanto calor nas montanhas italianas como tem feito. No maciço do Monte Rosa, no Piemonte, o termômetro marcou 7°C como temperatura máxima, a 4.554 metros acima do nível do mar em Capanna Margherita, o refúgio mais alto da Europa.

E embora não seja um recorde (em 2019 as temperaturas chegaram a 9,7°C e 8,5°C), é um dos sinais claros da tempestade de calor, perto do seu pico, entre domingo (20) e segunda-feira (21).

A geleira Marmolada, a montanha mais alta das Dolomitas, entre as províncias de Trento e Belluno, também está sob vigilância especial e corre o risco de bater o recorde no final de semana.

Até agora, o local não havia sofrido estresse térmico como em 2022 – quando o colapso em 3 de julho fez 11 vítimas -, mas o gelo pode sofrer um “ataque” neste fim de semana até terça-feira (22). (ANSA).

