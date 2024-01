Cidades italianas entram em alerta por onda de mau tempo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/01/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 JAN (ANSA) – Diversas cidades da Itália estão em alerta devido a onda de mau tempo que atinge o país neste fim de semana e tem provocado ventos intensos, principalmente nas regiões do extremo sul.

Os fenômenos meteorológicos, com impacto nas diferentes zonas do país, poderão determinar criticidades hidrogeológicas e hidráulicas, segundo boletim nacional de criticidade e divulgado no site oficial da Defesa Civil.

O comunicado prevê a persistência de ventos fortes dos quadrantes ocidentais, com rajadas de vendaval sobre a Sicília e a Calábria. Um alerta amarelo foi emitido para as duas cidades, além de Basilicata, Campânia, Molise, Abruzzo e parte da Sardenha e Emilia-Romagna.

A Defesa Civil da Toscana também emitiu um alarme para ventos com rajadas de até 60 quilômetros por hora na próxima segunda-feira (8), entre 10h e 18h (horário local).

Segundo as autoridades italianas, as zonas afetadas pelo estado de atenção incluem os arredores de Florença, de San Giovanni Valdarno até à costa, além das zonas de Bisenzio e Ombrone, na província de Pistoia.

Também são esperadas rajadas fortes nas planícies expostas, no litoral e no Arquipélago. Além disso, o mar deve ficar agitado nesta segunda. (ANSA).

