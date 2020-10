Cidades italianas barram circulação de menores para conter Covid

AVELLINO, 26 OUT (ANSA) – As prefeituras de Quindici e de Avella, cidades localizadas na região da Campânia, anunciaram nesta segunda-feira (26) um decreto que proíbe a circulação de todos os menores de idade pelas ruas dos territórios italianos, na tentativa de conter a propagação do novo coronavírus Sars-CoV-2.

Segunda a medida assinada pelo prefeito de Quindici, Eduardo Rubinaccio, os jovens com menos de 18 anos não poderão circular, exceto por motivos comprovados. Em qualquer caso, no entanto, eles deverão estar acompanhados por um “familiar adulto”.

A regra, que entra em vigor a partir da meia-noite desta terça-feira (27) na cidade de 1.914 habitantes, foi estabelecida com base nos dados epidemiológicos da Agência Sanitária Local (ASL). Segundo o boletim, seis casos de Covid-19 foram registrados na pequena cidade de Vallo di Lauro no domingo (25), que se somam a outros quatro contabilizados a partir de 3 de julho.

Já o prefeito de Avella, Domenico Biancardi, também firmou um decreto com a mesma medida, depois que a cidade italiana chegou a 59 pessoas infectadas.

Nos últimos dias, a Itália tem registrado números recordes de casos diários do novo coronavírus na segunda onda da doença no país. No balanço desta segunda-feira, o país somou 17.012 contágios, cerca de 4,2 mil a menos que ontem. (ANSA)

Veja também