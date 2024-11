Cidades do Rio de Janeiro e Niterói mostram interesse em sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2024 - 14:24 Para compartilhar:

As cidades do Rio de Janeiro e de Niterói pretendem sediar os Jogos Pan-Americanos do ano de 2031. Pelas redes sociais, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, confirmou a intenção de concretizar uma proposta com Eduardo Paes, prefeito do Rio, para receber a competição.

De acordo com Rodrigo Neves, o Rio de Janeiro seria o principal palco dos Jogos Pan-Americanos de 2031, com a cidade de Niterói abrigando algumas das modalidades.

“Conversei com o Eduardo Paes e o vice-prefeito eleito Eduardo Cavaliere sobre o encaminhamento da proposta de realização dos Jogos Pan-Americanos de 2031 no Rio, incluindo algumas modalidades olímpicas em Niterói. Vamos avançar nessa parceria agora em janeiro!”, escreveu Rodrigo Neves nas redes sociais.

“Minha vice-prefeita eleita, Isabel Swan, que também é presidenta da Comissão de Atletas da PanAm, está na República Dominicana participando de uma reunião da diretoria e já está trabalhando nesse projeto. Essa iniciativa será extraordinária para o esporte, o turismo e a economia de nossas cidades”, completou o prefeito.

São Paulo foi outra cidade brasileira a demonstrar interesse em receber os Jogos Pan-Americanos de 2031. São Paulo, inclusive, anunciou sua candidatura para o evento no ano passado. Nenhum outro país apresentou a proposta como sede até agora. Os Jogos Pan-Americanos reúnem atletas de nações das Américas do Norte, Sul e Central, além do Caribe.