Cidades com mais eleitores em SP caminham para trilema entre petismo, bolsonarismo e governo Tarcísio

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 23/07/2024 - 7:00

Dados divulgados pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) nesta segunda-feira (22) revelaram que cinco dos 645 municípios do estado concentram 35% dos eleitores paulistas aptos a votar em 2024.

São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Osasco e Santo André somam mais de 12 milhões dos 34.403.609 eleitores paulistas.

Na capital, 9.322.444 eleitores irão às urnas para escolher prefeito, vice-prefeito e 55 vereadores em outubro, em corrida com repercussão nacional. Mas as quatro cidades que completam a lista têm eleitorados e orçamentos relevantes, o que mobiliza atores políticos relevantes do país em seus pleitos. Veja a seguir como estão as corridas pelas prefeituras desses cinco municípios:

São Paulo — 9,3 milhões de eleitores

As pesquisas de intenções de voto mais recentes registram um embate acirrado entre o deputado Guilherme Boulos (PSOL) e o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB) na cidade mais populosa do país.

Os dois atraem um patamar próximo de eleitores e protagonizam um embate que reproduz a corrida pela Presidência, em 2022, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apoiador de Boulos, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que apoia Nunes.

Em seguida, três postulantes dividem as preferências sinalizadas pelos paulistanos: o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB), o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e a deputada Tabata Amaral (PSB).

Guarulhos — 951 mil eleitores

Cidade vizinha da capital, Guarulhos tem a projeção de uma disputa entre o deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), aliado do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e apoiado pelo atual prefeito Guti (PSD), que não pode concorrer a um terceiro mandato, e o ex-prefeito Eloi Pietá (Solidariedade), que governou a cidade de 2001 a 2009.

Quadro histórico do PT, Pietá seria naturalmente apadrinhado pelo presidente Lula no município, mas rompeu com o partido em janeiro deste ano com críticas à escolha do diretório municipal, que escolheu o deputado federal Alencar Santana como pré-candidato. O campo bolsonarista é representado por Lucas Sanches (PL).

Campinas — 884 mil eleitores

Na chamada “capital do interior”, o prefeito Dário Saadi (Republicanos) tem liderado as pesquisas de intenções de voto mais recentes na busca pela reeleição. Aliado do governador, o político levou da própria administração um leque robusto e heterogêneo de alianças, que inclui partidos como PL, União Brasil e PSB.

Os principais desafiantes do prefeito são o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), representante da federação que inclui também o PSDB, e o petista Pedro Tourinho, ex-vereador do município.

São Bernardo do Campo — 643 mil eleitores

Principal colégio eleitoral do ABC Paulista, São Bernardo do Campo é o berço político do presidente Lula (foi onde ele começou sua trajetória política, como líder sindical) e deve contar com seu engajamento na campanha do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), que tem William Dib (PSB) como candidato a vice — no sábado (20), Lula discursou na convenção petista da cidade acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

As pesquisas mais recentes, no entanto, têm sido lideradas pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), derrotado no segundo turno de 2020 pelo atual prefeito Orlando Morando (PSDB), que não pode concorrer a um novo mandato.

Sobrinha do mandatário, Flávia Morando (União) conta com seu apoio para rivalizar com Manente. Entre os principais postulantes, a corrida tem ainda Marcelo Lima (Podemos), vice-prefeito do município de 2017 a 2023.

Osasco — 592 mil eleitores

Em Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), ex-secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento do município, aposta na continuidade da administração de Rogério Lins (Podemos), prefeito em segundo mandato, para se eleger em outubro.

Mas o petismo tem no deputado estadual Emídio de Souza, que geriu a cidade entre 2005 e 2012, a esperança de reproduzir o cenário de 2022, quando o presidente Lula teve 50,4% dos votos no segundo turno. Apesar de ter sido derrotado na cidade em 2020, Souza é um político de porte relevante no PT e tem proximidade com o governo federal. A disputa conta também com o médico Dr. Lindoso (Novo), segundo colocado no pleito de 2020.