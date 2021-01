Cidades brasileiras registram panelaço contra Bolsonaro

Diversas cidades brasileiras registraram panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro na noite desta sexta-feira (15). Muitos gritavam “Fora, Bolsonaro”, “Genocida” e “assassino”.

O ato foi convocado pelas redes sociais por políticos e personalidades, como Luciano Huck, por causa do caos no sistema de saúde em Manaus (AM). Diversos hospitais ficaram sem oxigênio, forçando a transferência de pacientes e de 60 prematuros.

Panelaço em São Paulo contra o Capitão Cloroquina e o General Logorreia pic.twitter.com/NfILu3zANB — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) January 15, 2021

Panelaço Fora Bolsonaro!

Itaim, São Paulo pic.twitter.com/GVthtV4e61 — Vem Pra Rua Brasil 🇧🇷 (@VemPraRua_br) January 15, 2021

Mais um do panelaço de hoje pic.twitter.com/A8jPtdt1kQ — Kim Kataguiri 🇧🇷 (@kimpkat) January 15, 2021

Panelaço forte no Rio de Janeiro! pic.twitter.com/oMvFNu3yfZ — Renato (@jrenato873) January 15, 2021

Um panelaço convocado por diversas forças de oposição ao governo Jair Bolsonaro foi realizado em Belo Horizonte e no Brasil na noite desta sexta



O lema do movimento, que abrangeu desde membros da esquerda, até figuras como Luciano Huck, é “Sem oxigênio, sem vacina, sem governo” pic.twitter.com/z0NIuGWA25 — Negrisoli (@lucasnegrisoli) January 15, 2021

