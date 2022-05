Cidade ucraniana apaga incêndios após ataques russos do Dia da Vitória

Por Pavel Polityuk e Jonathan Landay





KIEV/KHARKIV, Ucrânia (Reuters) – Bombeiros combateram incêndios em Odessa até a madrugada desta terça-feira, depois que mísseis russos atingiram a cidade portuária ucraniana no dia em que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, liderou as comemorações em Moscou para marcar a vitória soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

Em um discurso desafiador do Dia da Vitória na segunda-feira, Putin fez um apelo aos russos a lutarem por sua pátria, mas ficou em silêncio sobre os planos de qualquer escalada. Na Ucrânia, não houve trégua nos combates, com ataques russos a alvos no leste e no sul e um esforço renovado das forças do Kremlin para derrotar as últimas tropas ucranianas que resistiam em uma siderúrgica nas ruínas de Mariupol.

Pelo menos 100 civis permaneciam presos na siderúrgica, que seguiu sob forte fogo russo, disse um assessor do prefeito de Mariupol nesta terça-feira.

Sirenes de ataques aéreos podiam ser ouvidas em várias regiões da Ucrânia na terça-feira, incluindo Luhansk, Kharkiv e Dnipro.

Serhiy Gaidai, governador de Luhansk, disse que a região foi atacada 22 vezes nas últimas 24 horas.

“Durante o dia 9 de maio, os russos dispararam em massa em todas as rotas possíveis na região.”

Em Moscou, durante o desfile anual –com os habituais mísseis balísticos e tanques– Putin disse aos russos que eles estavam novamente lutando contra os “nazistas”.

“Vocês estão lutando pela Pátria, por seu futuro, para que ninguém esqueça as lições da Segunda Guerra Mundial. Para que não haja lugar no mundo para carrascos, castigadores e nazistas”, disse Putin.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em seu próprio discurso na segunda-feira, prometeu que os ucranianos vencerão.

“No Dia da Vitória sobre o nazismo, lutamos por uma nova vitória. O caminho para isso é difícil, mas não temos dúvidas de que venceremos”, afirmou Zelenskiy.

Em Odessa, onde está o principal porto de exportação de produtos agrícolas do Mar Negro, uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas quando sete mísseis atingiram um shopping center e um depósito, disseram as Forças Armadas da Ucrânia no Facebook.

Imagens de vídeo do local mostraram bombeiros e equipes de resgate vasculhando pilhas de escombros e encharcando os destroços ainda fumegantes. Os serviços de emergência ucranianos disseram que todos os incêndios provocados pelos ataques foram extintos na terça-feira.

A Ucrânia e seus aliados vêm tentando encontrar uma maneira de desbloquear portos ou fornecer rotas alternativas para exportar suas safras significativas de grãos, trigo e milho.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, visitou Odessa na segunda-feira, e seu encontro com o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, foi interrompido pelo ataque com mísseis.

As conversas continuaram em um abrigo antiaéreo, de acordo com a conta oficial de Shmyhal no Twitter.

Na cidade de Bogodukhov, a noroeste de Kharkiv, quatro pessoas foram mortas e várias casas foram destruídas em ataques russos na segunda-feira, disseram autoridades de Kharkiv, segundo a mídia local.