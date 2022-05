Cidade subterrânea cristã de 2 mil anos é descoberta na Turquia Matiate, que poderia abrigar até 70 mil pessoas, teria surgido para ocultar cristãos da perseguição romana em sua época

Trabalhando na preservação de ruas e casas históricas em Midyat, no sudeste da Turquia, arqueólogos encontraram uma grande cidade subterrânea de 2 mil anos.

Esse núcleo urbano teria sido um refúgio para os primeiros cristãos que fugiam da perseguição romana.





Escavadeiras encontraram o antigo complexo dentro de uma caverna de calcário na cidade, na província de Mardin. O núcleo subterrâneo contém câmaras de armazenamento de comida e água, casas e casas de culto, incluindo uma igreja e os aparentes restos de uma antiga sinagoga com uma estrela de Davi pintada na parede.

Os arqueólogos acreditam que a cidade – oficialmente chamada de “Matiate” (“cidade das cavernas”, o antigo nome de Midyat) – foi construída em algum momento do segundo ou terceiro séculos depois de Cristo, após descobrirem artefatos da era romana, como moedas e lâmpadas no interior, que ajudaram a datar o local. Nessa época, o cristianismo não era considerado uma religião oficial, o que levou os pesquisadores a pensar que Matiate servia como esconderijo para cristãos que fugiam da perseguição romana.

Perseguição romana

“[A cidade] foi construída primeiramente como um esconderijo ou área de fuga”, disse Gani Tarkan, diretor do Museu Mardin e chefe de escavações, à agência estatal turca Anadolu.

“O cristianismo não era uma religião oficial no século 2 [e] famílias e grupos que o aceitavam geralmente se refugiavam em cidades subterrâneas para escapar da perseguição de Roma”, disse Tarkan. “Possivelmente, a cidade subterrânea de Midyat foi um dos espaços de convivência construídos para esse fim.”

Muitos cristãos primitivos eram judeus que acreditavam em Jesus como o Messias. Ambas as religiões enfrentaram intensa perseguição nas mãos dos romanos. Depois dos romanos, os primeiros cristãos também foram perseguidos pelos persas.

Geógrafos antigos escreveram que muitos cristãos habitavam a região sul do que hoje é a Turquia, provavelmente para escapar da perseguição.



Atração turística

Lozan Bayar, arqueólogo do Gabinete de Proteção e Supervisão do Museu Mardin, acredita que a cidade subterrânea recentemente descoberta poderia ter sido um lugar para onde os cristãos antigos fugiam buscando segurança. “No período inicial do cristianismo, Roma estava sob a influência dos pagãos antes de mais tarde reconhecer o cristianismo como religião oficial”, disse ele ao site de notícias turco Hürriyet Daily News. “Tais cidades subterrâneas davam segurança às pessoas, que também faziam suas orações lá. Eles também eram lugares de fuga.”

Arqueólogos acreditam ter escavado menos de 5% da cidade subterrânea. Todo o complexo poderia ter cerca de 372 mil metros quadrados – o suficiente para abrigar entre 60 mil e 70 mil pessoas.

A descoberta deve atrair mais atenção ainda para Midyat. A cidade abriga em seu centro mais de 100 casas tradicionais tombadas, além de nove igrejas e mosteiros listados como Patrimônio Mundial da Unesco.